Hülkenberg : "Nous sommes sur la bonne voie"

C’est rechargé et revigoré que Nico Hülkenberg aborde le Grand Prix de Belgique prévu ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps.

L’Allemand, qui occupe la dixième place du championnat, espère que Renault continuera sur sa bonne dynamique des dernières courses.

"Les onze premiers Grands Prix ont été très encourageants, notamment les derniers, déclare-t-il. Je suis satisfait de la façon dont la voiture se comporte et des progrès réalisés."

"Nous sommes sur la bonne voie, nous sommes compétitifs, mais nous voulons continuer à nous pousser dans nos retranchements. C'était dommage de terminer ainsi en Hongrie (hors des points après un accrochage avec Kevin Magnussen, ndlr), mais le sentiment qui prédomine reste positif."

"Nous avons trouvé un équilibre entre les performances en qualifications et le rythme de course. Cela s’est vu à Silverstone (cinquième sur la grille, sixième à l’arrivée, ndlr) et nous avons encore progressé depuis."

"Cette année, les F1 sont amusantes et plus rapides, ajoute Hülkenberg. Elles me permettent d’attaquer plus, ce qui favorise bien plus mon style de pilotage que ces dernières années."

