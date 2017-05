Hülkenberg : "Sixième est une belle récompense"

Nico Hülkenberg a de nouveau permis au Renault Sport F1 Team de faire le plein de points en terminant sixième ce dimanche à Barcelone.

Ayant su profiter de l’hécatombe parmi les favoris, l’ex-pilote Force India estime que son écurie est récompensée de ses efforts grâce à ce résultat.

"Terminer sixième est un magnifique résultat et une très belle récompense pour toute l’équipe", lance Hülkenberg.

"Ce fut notre jour de chance aujourd’hui puisque les abandons dont ont été victimes plusieurs favoris nous ont permis de gagner quelques places."

"Nous avons saisi chaque opportunité qui s'est présentée à nous, insiste l’Allemand. L’écurie a fait un travail splendide, et les mécaniciens m’ont permis de faire un deuxième arrêt ultra-rapide qui m’a permis de doubler la Sauber de Wehrlein. Je me sens bien dans la voiture mais il nous reste beaucoup de travail pour rattraper nos plus proches rivaux."

Jolyon Palmer a au contraire connu une course difficile et ne termine que quinzième.

"Vu que je partais de loin sur la grille, nous avons opté pour une stratégie agressive en partant avec les gommes médiums", explique-t-il.

"Elle ne nous a hélas pas donné le bénéfice escompté. Même je me sentais mieux lors du dernier relais, je n’ai jamais eu le rythme de course que je souhaitais au moment opportun. Un week-end à oublier…"

