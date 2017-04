Hülkenberg sauve Renault du naufrage

Après l’abandon de Jolyon Palmer dès le premier tour, les espoirs de Renault ont reposé sur les seules épaules du Nico Hülkenberg ce dimanche en Russie.

L’ex-pilote Force India connaissait un parcours dépourvu du moindre incident pour franchir la ligne d’arrivée à une encourageante huitième place.

L’Allemand avait le sourire en sortant de sa R.S.17, conscient que l’écurie tricolore progresse au fil des Grands Prix.

"Je suis satisfait par la stratégie employée aujourd’hui, sourit Hülkenberg. Les pneus n’étaient plus du tout performants après ce premier relais, mais nous avons accompli ce que nous souhaitions faire. J’ai perdu des places au départ, donc nous avons choisi d’aller aussi loin que possible avec ce premier train en laissant tout le monde s’arrêter avant nous."

"J’ai ensuite continué à attaquer et la voiture fonctionnait très bien, précise-t-il. L’amélioration de la piste me permettait même d’être plus rapide au fil des tours. Je suis ravi de notre rythme affiché de course. Il nous reste du travail, mais nous avons clairement fait un pas dans la bonne direction ce week-end."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter