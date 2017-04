Hülkenberg : "La R.S.17 est fondamentalement bonne"

Nico Hülkenberg se rend à Sotchi, théâtre du Grand Prix de Russie ce week-end, sur la satisfaction d’essais productifs à Bahreïn et l’air réjoui de retrouver un tracé qu’il apprécie.

"J'ai beaucoup d'optimisme pour Sotchi ! Je crois que nous avons bien progressé aux tests de Bahreïn", confie l’Allemand, qui a inscrit ses premiers points de la saison il y a onze jours sur le circuit de Sakhir.

"Ces tests nous permettront d'améliorer notre rythme de course à Sotchi et nous disposons également de nouveaux éléments sur la monoplace pour y parvenir. Bien évidemment, le Sotchi Autodrome est un circuit totalement différent. Nous ne pouvons donc pas prédire avec précision notre performance relative avant que nous y soyons, mais je suis confiant."

"La monoplace est fondamentalement bonne, ajoute-t-il. Nous devons encore progresser sur certains détails mais l’avantage est que nous savons où nous devons le faire et ce qu’il faut faire pour y parvenir. Nous souhaitons davantage d’appuis, améliorer l’aérodynamique de la voiture et mieux exploiter les pneus en course."

Au volant d’une monoplace désormais capable de jouer les points à la régulière, Hülkenberg espère qu’il aura plus de réussite ce dimanche à Sotchi que lors des précédentes éditions du Grand Prix de Russie.

"Je n'ai pas eu énormément de chance à Sotchi avec deux abandons et une douzième place jusqu’ici, souligne-t-il. Ce serait donc super d’y obtenir enfin des points en 2017 !"

