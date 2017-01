Hülkenberg fait sa première apparition pour Renault

Nico Hülkenberg a fait ce mercredi sa première apparition sous les couleurs de son nouvel employeur, le Renault Sport F1 Team, dans une courte vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de l’écurie française.

Le vainqueur 2015 des 24 Heures du Mans a signé un contrat pluriannuel avec Renault et fera équipe avec Jolyon Palmer cette saison.

"Bonjour tout le monde", déclare-t-il dans la vidéo.

"Je vous souhaite une bonne année. Je suis très excité de faire dorénavant partie de la famille Renault et je compte sur votre soutien pour la saison à venir."

Here he is! For the first time with @RenaultSportF1, we give you, The Hulk!

(Thank you for filming this nice NY message @HulkHulkenberg ????) pic.twitter.com/BCQo16vaU1

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 4 janvier 2017