Hülkenberg optimiste pour Monaco

Après sa sixième place obtenue dimanche dernier au Circuit de Catalunya, en Espagne, Nico Hülkenberg se veut raisonnablement optimiste quant à ses chances de repartir de Monaco avec un bon résultat.

Le pilote allemand reste sur une série de trois arrivées consécutives dans les points au volant de la Renault R.S.17.

"Le tracé devrait nous convenir, notamment avec les pneus super-tendres et ultra-tendres, estime-t-il. J’ai hâte d’être à dimanche et je vise évidemment un beau résultat."

"J’y avais été assez performant l’an passé et les nouvelles voitures apporteront encore plus de sensations. Il faut un bon rythme, être en harmonie avec soi et à l’aise avec la monoplace."

"Il peut être difficile d’y gagner du temps, mais j’ai bien réussi ces dernières années. Espérons donc une autre prestation solide !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter