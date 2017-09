Hülkenberg : "Nous ne devons pas nous affoler"

L’équipe Renault a vécu l’un de ses Grands Prix les plus difficiles de la saison hier à Monza, avec la treizième place de Nico Hülkenberg et l’abandon de Jolyon Palmer au 29ème des 53 tours de course.

Après un arrêt au stand effectué en début de course, Hülkenberg n’a jamais été en mesure de progresser au sein de la hiérarchie, sur ce circuit ‘haute vitesse’ aux défis uniques pour les groupes propulseurs.

"Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de rentrer dans les points et nous avons éprouvé certaines difficultés en course", commente l’Allemand, huit jours après sa sixième place obtenue à Spa-Francorchamps.

"Comme nous l’avions anticipé, nous manquions de vitesse de pointe et nous ne pouvions pas lutter avec les voitures devant. J’étais également en délicatesse avec l’équilibre de la voiture : globalement, c’était une course difficile."

"Cela dit, je pense que nous ne devons pas nous affoler après notre performance du jour. Nous devons nous tourner vers Singapour et nous concentrer dès maintenant sur le prochain Grand Prix."

Palmer, qui avait adopté pour une stratégie pneumatique opposée à celle de son équipier, était parvenu à progresser dans la hiérarchie avant son pitstop. Une pénalité de cinq secondes a toutefois freiné son effort, et un souci de transmission l’a ensuite contraint à l’abandon.

"Notre stratégie était prometteuse et j’ai apprécié ma progression au sein de la hiérarchie. Cela n’allait pas être notre meilleure course, mais il y avait le potentiel pour un résultat décent", estime le Britannique.

"Malheureusement, une défaillance sur un composant de la transmission m’a forcé à abandonner par précaution. C’est dommage car je pense que j’aurais eu un bon rythme avec les Super-tendres en fin de course."

En quittant l’Italie avec un zéro pointé, Renault a concédé dix points à Williams dans l'optique de la cinquième place au championnat des constructeurs. Vingt-et-une unités séparent désormais les deux équipes à sept courses de la fin de la saison.

