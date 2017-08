Hülkenberg : "Maintenir un haut niveau de développement"

Gonflé à bloc par son excellent week-end à Spa-Francorchamps, Nico Hülkenberg affirme que le Renault F1 Team doit désormais s'appuyer sur un développement soutenu s'il veut continuer à monter en puissance au sein du peloton.

Sur le rapide circuit belge, les R.S.17 ont égalé leur meilleure performance cette saison avec 8 points des oeuvres de Hülkenberg, sixième sous le drapeau à damier, là où son équipier Jolyon Palmer a dû se contenter de la treizième place, une de mieux que sa position sur la grille de départ après avoir écopé d'une pénalité.

"Le week-end s'est très bien déroulé, je suis heureux et agréablement surpris pour être honnête, a confié le pilote allemand après l'arrivée. Nous avons été à nouveau la quatrième meilleure équipe en piste, on peut être fier."

Avec seize unités empochées en l'espace de trois Grand Prix, Renault est sur une pente ascendante depuis qu'elle a introduit une série d'évolutions majeures lors du Grand Prix d'Angleterre, mi-juillet. Un rythme de travail que l'écurie d'Enstone se doit de maintenir afin de gravir les échelons dans la hiérarchie.

"Notre performance de Spa me met en confiance, poursuit "Hulk". Nous ne pouvons plus nous permettre de relâcher nos efforts et devons continuer à faire des progrès, étape par étape."

"Si l'on veut atteindre notre objectif et réduire l'écart sur les trois top teams, il nous faut maintenir un rythme de développement élevé. Je ne vais pas d'emblée miser sur Monza mais on peut certainement espérer quelques bons Grands Prix d'ici la fin de saison", conclut-il.

Au classement des constructeurs, l'étau se resserre autour de la cinquième place toujours détenue par Williams (45 points) qui n'a plus désormais que cinq unités de mieux sur Toro Rosso (40) avec Haas (35) et Renault (34) qui suivent à courte distance.

