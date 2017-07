Hülkenberg : "Magnussen est un trou du c** !"

Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen se sont échangé quelques noms d’oiseaux après l’arrivée du Grand Prix de Hongrie.

Le pilote Haas s’est fait remarquer pendant la course en poussant l’Allemand dans l’herbe au deuxième virage.

Une manœuvre qui lui a valu une pénalité de 5 secondes, le faisant rétrograder à la 13ème position, ainsi que deux points de pénalité sur son permis.

Devant les caméras, Hülkenberg a perdu son sang-froid et est allé apostropher le Danois : "Une fois de plus, tu as été le pilote le moins fair-play de la grille", a lancé le pilote Renault. Magnussen lui répondant alors sèchement : "Suce-moi les c******, chéri !"

"Kevin est une personne méchante, notamment en piste, a ajouté Hülkenberg. C’est quelqu’un de très malhonnête. Je suis d’accord qu’on se défende en course, mais pas qu’on envoie tout le monde dans le mur. C’est tout simplement un trou du c**. Je vais en parler à Charlie Whiting. Parce que les pénalités n’ont visiblement aucune effet sur lui."

