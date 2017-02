Hulkenberg : "Je ne suis pas le leader désigné"

Interrogé quant au rôle qu'il endossera cette saison au sein du Renault Sport F1 Team, Nico Hulkenberg a préféré botter en touche.

L'Allemand s'apprête à relever sans doute le plus gros défi de sa carrière en défendant les couleurs d'un constructeur officiel, une première pour celui qui a évolué jusqu'ici dans des structures privées (Williams, Sauber et Force India).

Porté aux nues par son patron Cyril Abiteboul, Hulkenberg se sait évidemment attendu au tournant. Des espoirs en grande partie fondés sur sa réputation et son expérience qui en font pour beaucoup le leader désigné à Enstone.

"Cela n'a pas vraiment d'importance, pour être honnête, a confié l'Allemand au site Racer. C'est le genre de détail sur lequel les médias aiment appuyer, ils veulent savoir à l'avance qui sera le leader de l'équipe. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être leader ?"

"En tant que pilote, ce que vous voulez, c'est être devant et battre votre équipier, ajoute-t-il. Après, savoir qui sera le leader, je ne m'en soucie pas. La priorité est d'aider Renault à avancer dans la bonne direction, à progresser dans tous les secteurs possibles. Plus tard seulement, je pourrai me concentrer sur mon développement personnel."

"Cela passe évidemment par battre mon équipier, cette année et au-delà, précise-t-il. Mais l'idée que je puisse être un leader désigné ne me taraude pas trop l'esprit pour le moment", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.