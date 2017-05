Hülkenberg : "J'ai tiré le maximum de ma Renault"

Nico Hülkenberg a réalisé une nouvelle performance de haut vol pour Renault Sport F1 Team lors des qualifications du Grand Prix de Monaco.

L’Allemand a décroché un satisfaisant douzième chrono qui s’est transformé en Top 10 grâce aux pénalités infligées aux McLaren.

L’ex-pilote Force India estime avoir tiré la quintessence du potentiel de sa R.S.17.

"Nous avons tiré tout le maximum de la voiture aujourd’hui, se félicite Nico. Depuis le début du week-end, nous manquons de grip et d’équilibre. Cela s’est notamment ressenti par nos chronos réalisés jeudi. Mais nous sommes parvenus à faire évoluer notre R.S.17 et je suis vraiment satisfait de mes tours accomplis lors des qualifications."

"Je m’attends à une course difficile pour demain, admet-il. Il faudra être à la fois à l’affût et sur ses gardes. Monaco réserve toujours des surprises et des opportunités à saisir. Nous allons tâcher de les saisir comme d’habitude et essayer de faire un bon Grand Prix."

"Je suis déçu de ma position en qualifications, peste Palmer. Elle n’est pas le reflet de notre potentiel. J’ai légèrement touché le mur avec mon premier train de pneus et cela a provoqué une crevaison à l’arrière-gauche. Tout s’est donc joué lors de mon dernier tour."

