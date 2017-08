Hulkenberg confiant dans les évolutions de Renault

Au vu de sa croissance de développement et de l'efficacité de ses dernières évolutions, le Renault F1 Team peut envisager la deuxième moitié de saison avec optimisme, affirme Nico Hulkenberg.

La R.S.17, la première monoplace conçue par Renault depuis son retour en tant qu'écurie à part entière, a profité récemment d'une série d'évolutions importantes, notamment l'ajout d'un nouveau fond plat à partir de Silverstone.

De l'avis d'Hulkenberg, si le comportement de sa voiture s'en trouve modifié, cette courbe positive atteste surtout d'une corrélation toujours meilleure entre l'usine d'Enstone et la piste.

"C'est encourageant, déclare l'Allemand. Pendant longtemps, j'ai connu la même situation frustrante : des promesses, des promesses et encore des promesse pour finalement avoir une évolution qui n'apportait rien à la voiture."

"Puis il y a eu du mieux chez Force India, poursuit-il. Chaque nouvelle pièce ou configuration fonctionnait et on pouvait progresser. La dynamique est la même chez Renault cette année."

"Hulk" va même plus loin et affirme que des évolutions qui fonctionnent ne sont pas uniquement synonyme d'une meilleure performance en piste. Au-delà de ça, c'est toute l'équipe qui s'en trouve boostée.

"Bien sûr !, lance-t-il. Plus la voiture se comporte bien, mieux l'équipe se porte. Les gars ont le moral en hausse et cela vous pousse à donner le meilleur."

Premiers éléments de réponse dans deux semaines avec le retour aux affaires de la F1 à Spa-Francorchamps. Avec la manche belge et Monza dans la foulée, voilà deux tracés rapides à priori compliqués pour la R.S.17.

"Spa et Monza devraient être un peu plus délicats pour nous, confirme Nico. Mais en terme d'adhérence, d'équilibre (etc.), nous avons fait un bon pas en avant. Ca sera intéressant de voir comme on parvient à traduire cela en piste mais l'ambition reste la même ; aller de l'avant, à chaque course", conclut-il.

