Hülkenberg : "Clairement en osmose avec la voiture"

Renault a conclu la première journée du Grand Prix de Singapour avec la cinquième place de Nico Hülkenberg, son meilleur classement en EL2 de la saison.

Jolyon Palmer a pour sa part signé le 12ème temps sur une piste légèrement humide en EL1. Il a ensuite perdu du temps en effleurant le mur durant les EL2 mais il a pu poursuivre sa séance et l’achever au 14ème rang.

"Nous avons connu un vendredi classique et positif à Singapour, commente Hülkenberg. La performance durant les EL2 était plutôt bonne. Toute la journée, j’étais heureux au volant et c’est ce qui importe le plus à l’heure actuelle."

"J’étais clairement en osmose avec l’équilibre de la voiture. Nous pouvons toujours progresser, mais c’est assurément un bon début de week-end."

"C’était une bonne séance dans l’ensemble, poursuit Palmer. Je suis assez satisfait et la voiture est bien équilibrée. J’ai touché le mur lors de la session nocturne, donc nous avons de légers ajustements à faire durant la nuit. Nous sommes bien placés pour demain."

