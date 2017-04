Hülkenberg : "Assez rapidement dans le rythme"

L’équipe Renault a achevé la première journée du Grand Prix de Russie avec le huitième temps le plus rapide, signé en 1:36.329 par Nico Hülkenberg.

Sergey Sirotkin a de son côté pu goûter pour la première fois à la R.S.17 dans le cadre d’une séance officielle, mais son passage en EL1 dans la voiture de Hülkenberg a été de courte durée en raison d’un problème hydraulique interférant avec le fonctionnement de la boîte de vitesses.

"Après avoir écouté la radio le peu de temps où Sergey était au volant, j’ai connu des EL2 assez linéaires, explique Hülkenberg. Nous étions assez rapidement dans le rythme et je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à craindre ce week-end."

"Nous avons effectué un nombre solide de tours, donc nous avons assez d’informations à analyser dans notre quête d’être plus rapide demain et le jour de course."

Jolyon Palmer a participé aux deux sessions pour établir son meilleur tour en 1:36.771, se classant treizième des EL2.

"La voiture était bonne d’entrée et j’ai pu attaquer sans rencontrer de souci particulier, déclare-t-il. La partie avant se comportait bien et la traction était aussi au rendez-vous."

"Je pense donc que nous avons effectué de beaux progrès dans notre compréhension de la R.S.17 et sur les nouvelles pièces apportées. Les EL2 se sont terminés un peu tôt de mon côté, mais je suis positif pour la suite du week-end."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.