Hughes et Norris vainqueurs dominicaux

Auteur de cinq podiums cette saison, Jake Hughes (Hitech) ne s’était jamais imposé en FIA Formula 3 European cette saison. Le Britannique est parvenu à vaincre le signe indien en s’imposant ce dimanche matin lors de la Course 2 disputée sur le Nürburgring.

Hughes précède Lando Norris (Carlin) qui est parvenu à trouver l’ouverture sur Callum Ilott (Prema) dès le troisième tour. Le podium était une fois de plus entièrement aux couleurs de l’Union Jack. Tadasuke Makino (Hitech) et Ralf Aron (Hitech) complètent le Top 5.

La Course 3 a donné lieu à un nouveau récital de Lando Norris. Si la Safety Car intervenait d'entrée de jeu suite à la sortie de Guanyu Zhou (Prema), Norris allait prendre le meilleur sur le poleman Ilott quelques virages après le drapeau vert.

Le junior McLaren s’envolait vers une nouvelle victoire et creuse l’écart au championnat après les déboires de son rival Maximilian Günther (Prema). Jake Hughes réalise une nouvelle course solide pour prendre la deuxième place devant Ralf Aron et Callum Ilott. Jehan Daruvala (Carlin) se hisse dans le quinté de tête.

Week-end "sans" pour Mick Schumacher (Prema) qui décroche les 14ème et 12ème places. Les pilotes francophones ont quant à eux connu des performances mitigées. Le Franco-Argentin Sacha Fenestraz (Carlin) termine respectivement 12ème et 11ème. Max Defourny (Van Amersfoort Racing) s’est quant à lui offert un Top 10 en terminant neuvième de la Course 3 après avoir terminé 18ème du premier exercice.

Au championnat, Norris prend la poudre d'escampette avec 381 points contre 308 pour Günther. Joel Eriksson (Motopark) est troisième avec 265 unités devant Ilott (260 pts) et Hughes (193 pts). Prochaine manche sur le Red Bull Ring les 23 et 24 septembre prochains.

