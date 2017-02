Horner : "Red Bull a le plus excitant duo de pilotes de 2017"

Christian Horner affirme que Red Bull dispose avec Daniel Ricciardo et Max Verstappen de la paire de pilotes la plus excitante du plateau F1 2017.

Ricciardo et Verstappen sont les deux seuls pilotes à avoir réussi à battre Nico Rosberg et Lewis Hamilton en piste l’an dernier, respectivement en Espagne et en Malaisie.

"Nous avons absolument la plus excitante paire de pilotes de la grille", prétend le patron de l’équipe autrichienne dans une vidéo mise en ligne par son écurie.

"Ce sera vraiment excitant de voir la progression et l’évolution de Max cette année, car il a gagné en expérience, en confiance et en maturité comparé à l’an dernier."

"Et Daniel était pour moi LE pilote de la saison l’année dernière. Il a signé des performances phénoménales, il était au sommet de son jeu, avec un niveau de confiance très important."

"Donc, je pense que la dynamique entre nos deux pilotes est excellente. Il y aura une saine émulation entre eux cette année, ce qui est génial pour notre équipe. Je n’aurais pas pu espérer avoir de meilleurs pilotes dans nos deux voitures pour cette nouvelle saison de Formule 1", conclut Horner.

Red Bull présentera sa nouvelle monoplace de Formule 1, la RB13, ce dimanche.

