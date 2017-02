Horner prévient : "Red Bull est prêt à rivaliser avec Mercedes"

L'écurie Red Bull Racing semble bien préparée à relever le défi de faire vaciller les Mercedes de leur piédestal cette saison.

Après une campagne 2015 difficile, l'équipe quatre fois championne du monde a retrouvé une partie de sa superbe l'an dernier grâce notamment à un moteur Renault en progrès.

Le nouveau règlement qui fait la part belle à l'aérodynamique pourrait donner l'avantage au Taureau rouge.

"Nous avons le sentiment d'être sur la bonne voie, a déclaré le team principal Christian Horner à Sky Sports F1. Nous avons préparé ce retour au premier plan en 2016 et un vent d'optimisme souffle sur l'usine : nous espérons aligner une voiture capable de battre les Mercedes. Nos pilotes se préparent avec cette ambition."

"Pour cette saison 2017, nous repartons d'une feuille blanche et personne ne sait où se situera la concurrence, observe-t-il. Dans le passé, nous nous sommes plutôt bien adaptés aux changements de réglementation, mais rien n'est acquis pour autant. Une première hiérarchie se dégagera aux essais de Barcelone à la fin du mois, et puis on verra."

