Horner : "Les pneus seront une des clés du spectacle"

Christian Horner s’est montré élogieux vis-à-vis du travail réalisé par Pirelli en vue de la saison à venir.

La firme italienne fournira des gommes 25% plus larges afin de soutenir les appuis aérodynamiques accrus autorisés par la nouvelle réglementation technique dès 2017.

Le team principal de Red Bull Racing estime que les nouveaux pneumatiques joueront un rôle important dans le spectacle offert par les F1 cette année.

"Avec l’avènement de la nouvelle réglementation technique, la saison à venir promet d’être très excitante à suivre, lance Horner. Les nouveaux pneus Pirelli joueront un rôle crucial pour tenir les fans en haleine pendant les Grands Prix. Ils seront plus gros, plus larges et auront une apparence plus agressive."

"Pirelli s’est énormément impliqué depuis les premiers essais réalisés à l’été dernier, poursuit le Britannique. Et je suis certain que cela va se ressentir cette saison. La Formule 1 va réellement profiter de l’investissement incroyable réalisé par le manufacturier dans la conception de son nouveau pneu."

"Il ne faut pas oublier qu’avec leur aérodynamisme débridé et leurs pneus plus larges, les monoplaces seront jusqu’à six secondes au tour plus rapides en fonction des circuits visités. Les fans vont assister à un fabuleux spectacle cette année…"

