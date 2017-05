Horner pardonne à Verstappen

A l'arrivée du Grand de Monaco dimanche, Max Verstappen était de méchante humeur.

Voir son équipier Daniel Ricciardo monter sur le podium aux côtés des deux pilotes Ferrari ne lui faisait visiblement pas plaisir.

Le pilote hollandais a même reproché à son équipe d'avoir commis une erreur stratégique en sa défaveur, puisqu'il précédait l'autre Red Bull au moment de son arrêt au stand.

"Lorsqu'on termine classé derrière son équipier, on n'est jamais content, donc je comprends la mauvaise humeur de Max, admet Christian Horner, le team principal de Red Bull Racing. Mais une fois les circonstances de course analysées, généralement tout rentre dans l'ordre. Il fallait couvrir l'arrêt de Bottas et la voiture de Max était la mieux placée pour ce faire."

"Pas plus que Ferrari avec l'arrêt prématuré de Räikkönen, ce n'était pas délibéré pour favoriser un pilote plutôt qu'un autre, explique le manager anglais. Selon les positions des voitures en piste et le trafic potentiel, il faut prendre des décisions à chaud et elles ne portent pas toujours les fruits escomptés."

