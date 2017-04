Horner : "Newey a travaillé nuit et jour sur ce package"

Christian Horner, à la tête de Red Bull Racing, confie que son équipe place tous ses espoirs dans leur important package de nouveautés qui sera introduit à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne, dans deux semaines.

Le patron de l’écurie autrichienne espère que ce package, sur lequel Adrian Newey travaille "nuit et jour" depuis plusieurs semaines, leur permettra de refaire leur retard sur Ferrari et Mercedes, et de lutter avec ces deux équipes pour la victoire.

"L’usine toute entière travaille sur cette évolution, a déclaré Horner au micro de la chaîne Sky Sports à Sotchi. J’espère que cela sera l’élément déclencheur de notre saison. C’est une évolution majeure et nous espérons qu’elle apportera le gain de temps escompté."

"Adrian travaille pour le moment nuit et jour sur ce package. Il dépense beaucoup d’énergie et consacre tout son temps à cette évolution. Donc nous attendons beaucoup de ce package."

Red Bull occupe la troisième place au championnat des constructeurs après trois Grands Prix disputés cette saison, mais l’équipe concède déjà 55 points à la Scuderia Ferrari.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.