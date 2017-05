Horner : "Mercedes et Ferrari ont mieux bossé que nous"

Red Bull Racing, connue pour sa capacité à concevoir une bonne monoplace de Formule 1 sur le plan aérodynamique, fondait beaucoup d’espoirs en cette saison 2017 vu l’important changement de règlement technique.

Pourtant, après cinq Grands Prix disputés, la formation autrichienne a déjà perdu pied au championnat, avec 89 et 81 points de retard sur Mercedes et Ferrari respectivement.

Son team principal Christian Horner estime qu’ils n’ont tout simplement pas suffisamment bien travaillé durant l’hiver.

"C’était un important changement de règles et je dois dire que Mercedes et Ferrari ont mieux bossé que nous, interprétant mieux et exploitant mieux ces nouvelles règles", admet Horner au site officiel de la Formule 1.

"Nous avons rencontré des problèmes de corrélation, que nous devons encore comprendre. Nous avons maintenant mis en place un plan de développement, mais il est évident que nous devons travailler deux fois plus que nos rivaux si nous voulons les rattraper."

Red Bull attend également avec une impatience non dissimulée la nouvelle spécification du groupe propulseur Renault, sensée être plus puissante que celle actuelle.

"Ils nous ont dit que la nouvelle version arrivera lors du troisième moteur qui sera utilisé dans la saison, et cela dépend du moment où ce moteur sera introduit", commente Horner.

"Il est clair que nous aimerions l'avoir dès que possible. Nous espérons toujours l’avoir pour Montréal. Nous nous rendons chaque semaine à l’église pour prier pour que nous l'ayons le plus vite possible !"

