Horner impressionné par la maturité de Verstappen

La première moitié de cette saison 2017 n'a pas permis à Max Verstappen de rééditer les exploits qui l'avaient mis sur orbite en F1 l'année précédente, à commencer par sa victoire à Barcelone dès son premier Grand Prix avec Red Bull Racing.

La présente campagne a même souvent tourné au cauchemar pour la star hollandaise, trop souvent lâché par sa mécanique avec cinq abandons en sept courses entre Bahreïn et l'Autriche. Verstappen accuse ainsi un déficit de 50 points par rapport à son équipier Daniel Ricciardo avant la trêve estivale.

"Il a été incroyablement malchanceux, souligne le team principal Christian Horner. Etre sorti en Espagne sans que sa responsabilité soit en cause, puis subir des casses moteurs à répétition à Montréal et à Bakou alors que le podium était à sa portée, c'est évidemment très frustrant. Max est un pilote ambitieux et il ne supporte pas la défaite, ce qui est la marque des grands champions."

"La trêve tombe à point nommé pour le requinquer afin de vivre une meilleure deuxième partie de championnat, espère le manager britannique. Jusqu'à présent, il a très bien réagi en faisant preuve d'une maturité étonnante pour son jeune âge. Le team travaille bien collectivement et les performances de la voiture s'améliorent."

"Certaines pistes devraient bien nous convenir et on va continuer à pousser dans les courses restantes jusqu'à Abou Dhabi, conclut-il. Tous les enseignements que nous pourrons tirer d'ici là seront également utiles pour l'année prochaine."

