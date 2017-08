Horner : "Il nous manque ce petit plus de puissance"

Christian Horner, le team principal de Red Bull Racing, est sceptique sur la capacité de Renault à délivrer davantage de puissance de son V6 turbo hybride avant la fin de la saison.

Dans la foulée d'un début d'année en demi-teinte (un seul podium en quatre courses), l'introduction d'un pack d'évolutions majeur à Barcelone avait redonné un coup de fouet aux RB13, permettant notamment à Daniel Ricciardo de monter sur le podium.

Un premier pas positif malheureusement resté sans suite après que Renault ait renoncé à une seconde évolution importante en vue du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou.

Cela n'a pas empêché le châssis de Milton Keynes de continuer à progresser du point de vue aérodynamique malgré un déficit de puissance toujours latent face à Mercedes et Ferrari.

"La voiture progresse toujours plus en conditions de course", déclare Horner.

"Tout ce qu'il nous manque est un petit plus en performance-moteur, admet-il. On a vu qu'en qualifications à Budapest, Max (Verstappen) était le deuxième plus rapide en Q1 et Q2 sans pouvoir confirmer en fin de séance face à nos gros adversaires."

A ce stade avancé de la saison, Horner doute que le groupe-propulseur français puisse encore progresser sur le plan de la performance vu que le motoriste de Viry a déjà basculé une grande partie de ses ressources sur 2018.

"Je crois qu'une petite conversation s'impose avec notre motoriste, histoire de mieux comprendre leur stratégie de développement", conclut-il.

