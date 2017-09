Horner : "Il faut relever le quota des moteurs"

Christian Horner, à la tête de l’écurie Red Bull, souhaite que le quota des moteurs reste inchangé pour la saison 2018 de Formule 1.

Ce quota, qui est de quatre groupes propulseurs par pilote pour disputer l’ensemble des 20 Grands Prix inscrits au calendrier cette année, doit passer à seulement trois blocs propulseurs l’an prochain alors qu’il y aura une course de plus au calendrier.

"Je pense que ce moteur n’a rien apporté de bien à la Formule 1 depuis qu’il a été introduit", attaque Horner.

"Et ce qui me préoccupe le plus, c’est que nous sommes supposés passer à trois moteurs en 2018 alors que le calendrier comptera un Grand Prix de plus. Selon moi, ce sujet devrait être inscrit à l’agenda de la prochaine réunion du groupe stratégique de la Formule 1, et il devrait même être au sommet de la liste."

"J’ai déjà essayé de faire changer cette règle lors d’une précédente réunion cette année, mais je n’avais pas obtenu suffisamment de soutien à l’époque. J’espère cette fois-ci que le résultat sera différent, sachant que plusieurs équipes vont encore écoper de pénalités de grille d’ici la fin de la saison."

Et Horner de conclure : "Ce serait vraiment dommage si le titre mondial se jouait sur une pénalité moteur."

Sebastian Vettel, qui concède trois points à Lewis Hamilton au championnat, a déjà atteint son quota de quatre turbocompresseurs alors qu’il reste encore sept Grands Prix à disputer cette saison.

