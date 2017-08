Horner : "Nous aurons des V6 bi-turbo"

Même s'il prêche à titre personnel pour un retour aux moteurs les plus ensorcelants de l'histoire de la F1, à savoir les V10 ou même V12 tournant à haut régime dans des hurlements stridents, Christian Horner se fait à l'idée que la prochaine réglementation s'inscrira dans une certaine continuité.

La dernière révolution en la matière date de 2014 et on sait que l'introduction de la motorisation hybride a eu pour effet de bouleverser la hiérarchie de la F1, Mercedes ayant mieux anticipé ce changement que la concurrence avec pour conséquence une domination sans partage des Flèches d'argent ces trois dernières saisons. Même si Ferrari parvient à inquiéter les monoplaces grises cette année, une des raisons de l'évolution du règlement voulue pour 2021 (voire 2020 en cas d'accord unanime des protagonistes) serait de mettre un terme à cette suprématie qui nuit au spectacle et donc au business de la F1.

"Personnellement, j'adorerais revenir aux moteurs atmopshériques V10 ou même V12, sourit le manager anglais, mais je crains que les nouveaux décideurs n'ont pas l'intention d'abonder dans ce sens. Nous produisons actuellement une supercar avec Aston Martin et notre étude de marché indique clairement que les gens ne sont pas favorables à ces moteurs hybrides."

"La F1 est cependant à la croisée des chemins avec la montée en puissance de la Formula E, constate-t-il. La technologie hybride y a sa place, alors que la F1 devrait davantage mettre en valeur l'aspect humain et le rôle du pilote. Nous allons sans doute aboutir à un compromis avec la FIA et Liberty Media pour adopter des V6 bi-turbos moins sophistiqués et surtout moins onéreux, un peu comme en IndyCar (voir photo, ndlr). Il faudra veiller au bruit, car les spectateurs y tiennent, et à ce qu'un motoriste indépendant puisse lutter avec les constructeurs pour fournir les écuries privées à moindre coût. Il y a donc du pain sur la planche..."

