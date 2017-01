Les horaires du Grand Prix d'Australie officialisés

Les organisateurs du Grand Prix d’Australie ont publié le programme complet de leur course de cette année.

Melbourne accueillera la manche d’ouverture du championnat du monde de Formule 1 du 24 au 26 mars.

Comme l’an passé, la course débutera à 16 heures locales, ce qui se traduira par un départ à 7 heures en France, et non pas à 6 heures du matin comme en 2016, à cause du passage à l’heure d’été qui s’effectuera dans la nuit de samedi à dimanche.

La séance qualificative aura quant à elle lieu à 17 heures locales (7 heures en France), un horaire identique à celui de l’année dernière.

