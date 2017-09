Honda visera le top 3 avec Toro Rosso !

L'annonce attendue de l'accord entre Honda et la Scuderia Toro Rosso pour les trois prochaines saisons (2018-2020) a été largement commentée à Singapour, même si la nouvelle association McLaren-Renault semble plus solide sur le papier.

Les responsables de Honda, réunis en conférence de presse avec le team principal de STR Franz Tost, ont émis d'étonnantes prédictions quand on leur a demandé quelles étaient leurs ambitions pour 2018. Takahiro Hachigo, le CEO de Honda, et Masashi Yamamoto, le patron de Honda Motorsport, ont surpris les observateurs par leurs déclarations (en japonais).

"Le sport automobile est dans l'ADN de Honda, ont-ils expliqué en substance. Cet esprit de compétition qui nous anime va revenir et, pour l'année prochaine, notre but est de nous battre dans le top 3 à l'avant de la grille avec la Scuderia Toro Rosso."

Cela peut paraître pour le moins optimiste, mais on sent les dirigeants nippons vexés d'avoir été évincés par McLaren et désireux d'afficher un esprit revanchard dans leur nouvelle collaboration avec Toro Rosso et - potentiellement pour 2019/2020 - avec Red Bull. Une des raisons du rapprochement du constructeur japonais avec le taureau ailé tient dans la participation de Pierre Gasly dans le championnat de Super Formula.

"Nous avons discuté avec le Dr Marko pour faire courir Gasly au Japon, confirme Yamamoto. A Monza, les gens de Red Bull sont venus nous voir pour proposer de fournir nos moteurs à Toro Rosso." Franz Tost a participé à cet accord avec sa bonne connaissance du pays du soleil levant où il avait accompagné Ralf Schumacher, dont il était le manager, en F3000 japonaise il y a vingt ans.

"Nous avons confiance dans Honda pour permettre à STR de franchir un cap l'an prochain, a déclaré le manager autrichien. Nous allons travailler étroitement avec eux et modifier nos plans pour la conception de notre future monoplace. C'est la troisième fois que nous changerons de moteur en trois ans, donc l'équipe est relativement habituée à s'adapter rapidement."

