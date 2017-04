Honda s'attend à une nouvelle course difficile

Après un double abandon à Bahreïn, le Grand Prix de Russie ne s’annonce pas de tout repos pour McLaren-Honda selon Yusuke Hasegawa.

Le responsable du projet F1 du constructeur japonais est conscient qu’il sera difficile de réitérer le résultat de l’an dernier à Sotchi.

Il y a douze mois, Fernando Alonso et Jenson Button avaient respectivement pris les sixièmes et dixièmes rangs.

"Nous avons su placer nos deux voitures dans les points en 2016, se remémore Hasegawa. Nous ferons bien entendu de notre mieux pour reproduire cette performance ce week-end. Je m’attends néanmoins à ce que nous connaissons un nouveau Grand Prix compliqué."

"Avec ses longues lignes droites et ses nombreux virages à 90 degrés, le tracé de Sotchi favorise la vitesse de pointe ainsi que les reprises en sortie de virage, ajoute le Japonais. Cela signifie qu’il faudra trouver le juste équilibre dans la gestion de l’énergie en course. Disposer de suffisamment de puissance et gérer la consommation de carburant sera également crucial."

"Honda continue de travailler très dur avec McLaren. Durant les différentes séances d’essais, nous essayons de trouver les meilleurs réglages. Nous espérons néanmoins montrer de belles performances en Russie."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.