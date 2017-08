Honda : "Recharger les batteries pendant la trêve"

Au sortir d'une première partie de saison éprouvante, le break estival arrive à point nommé pour Honda qui compte bien profiter de cette pause de deux semaines pour recharger ses accus.

Si, à l'heure actuelle, le groupe-propulseur nippon est loin d'avoir guéri tous ses maux face à la concurrence, le Grand Prix de Hongrie a laissé entrevoir un potentiel en hausse avec les points marqués par Alonso (6ème) et Vandoorne (10ème). L'Espagnol s'est même payé le luxe de signer le record du tour dans le dernier tour.

Un week-end satisfaisant qui a trouvé écho lors des essais privés de cette semaine, Stoffel Vandoorne ayant notamment signé le deuxième temps du mardi au terme d'une "journée très productive" qui l'a vu boucler 72 tours.

Le lendemain, le débutant Lando Norris couvrait quant à lui 58 tours en s'adjugeant un impressionnant deuxième chrono derrière la Ferrari de Sebastian Vettel.

“Nos tests se sont bien déroulés, a déclaré Satoshi Nakamura, l'ingénieur principal de Honda. Nous avons pu tester toute une série de nouvelles choses sur la voiture tout en collectant beaucoup de données tant sur la performance que la fiabilité. Elles vont nous être fort précieuses pour la deuxième partie de saison."

"Il est temps maintenant pour l'équipe de profiter de la trêve, l'occasion pour tout le monde de souffler un grand coup", poursuit-il.

"Après notre bonne course et les essais en Hongrie, le moral est en hausse et nous sommes déjà impatients d'être à Spa-Francorchamps pour y poursuivre sur notre lancée. En espérant que nous pourrons être compétitifs là-bas", conclut le Japonais.

