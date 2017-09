Honda craint de ne pas convaincre McLaren

Les grandes manœuvres se poursuivent en coulisses dans la saga McLaren-Honda, mais la plupart des observateurs ne donnent guère plus de chance au binôme de poursuivre sa collaboration en 2018. Selon l'issue des pourparlers en cours, McLaren devrait disposer de moteurs Renault la saison prochaine tandis que Honda se rabattrait sur Toro Rosso.

"Nous essayons toujours d'améliorer nos performances pour les convaincre de continuer avec nous, mais je ne suis pas certain que ce sera suffisant, se lamente Yusuke Hasegawa, le responsable du programme F1 chez Honda. Nous ne perdons pas espoir de poursuivre cette collaboration en accélérant notre processus de développement : c'est devenu un facteur de motivation supplémentaire à l'usine."

"Nous sommes assez confiants sur notre compétitivité à Singapour, ajoute l'ingénieur japonais. C'est une piste qui devrait mieux nous convenir et nous avons déjà déterminé quels moteurs nous utiliserons là-bas. Il y aura quelques évolutions, mais pas de nouvelles spécifications. Celles-ci devraient intervenir pour le Grand Prix suivant à Sepang et surtout pour notre course à domicile à Suzuka."

Cela risque d'être un peu tard pour McLaren, lassé des promesses non-tenues par son partenaire et semble-t-il décidé à renoncer aux avantages économiques de leur association dans le but d'obtenir de meilleurs résultats sur la piste. Les nouvelles voitures pour 2018 en sont au stade de conception avancée et le choix du motoriste est essentiel, avec des délais qui ont déjà été repoussés au maximum.

