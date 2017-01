Honda connaît ses faiblesses

Honda espère poursuivre ses progrès avec son groupe propulseur cette année et se rapprocher un peu plus de Mercedes, qui reste la référence du plateau chez les motoristes.

Si le constructeur nippon estime que son système de récupération d’énergie n’a rien à envier à ceux de ses rivaux, il reconnaît cependant que de gros progrès sont encore possibles dans d'autres domaines.

"Le moteur thermique est le domaine dans lequel nous pouvons encore réaliser d’importants progrès", commente Yusuke Hasegawa, en charge du programme F1 de Honda, dans une interview accordée au site Motorsport-Magazin.com.

"La manière dont la puissance électrique est utilisée est presque optimisée à présent. Il faut savoir que le règlement nous empêche de nous démarquer dans ce domaine puisque nous ne pouvons pas dépasser 120 kilowatts et 4 mégajoules, et nous avons déjà optimisé cela."

"En revanche, notre moteur thermique accuse toujours un déficit certain, et c’est là-dessus que nous devons travailler à présent. C’est sans doute le domaine où nous pouvons réaliser le plus de progrès pour 2017."

