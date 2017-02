Hembery : "Silverstone sera le test ultime pour les pilotes"

Silverstone devrait constituer un véritable "juge de paix" pour les pilotes de F1 cette saison, affirme Paul Hembery, le directeur de Pirelli Motorsport.

Avec la refonte de la réglementation technique, les monoplaces de 2017 vont gagner considérablement en appui aérodynamique et en puissance tout en étant plus dures à piloter.

"Le nouveau règlement constitue un vrai changement, tout va être différent et plus difficile, comme les pilotes le souhaitaient, déclare le Britannique.

Si chaque circuit visité promet son lot d'inconnues et de défis, Hembery considère que Silverstone devrait, plus qu'ailleurs dans le calendrier mondial, mettre les mécaniques et les organismes des pilotes à rude épreuve.

"Le nombre de 'G' en virage va augmenter, la vitesse aussi avec des passages pied au plancher, parfois jusqu'à 40 km/h plus rapide, ajoute-t-il. Rien qu'à Silverstone, six ou sept courbes pourront se négocier à fond. C'est là que sera le test ultime pour les pilotes."

Le Grand Prix d'Angleterre, dont la pérennité à Silverstone serait en bonne voie, se tiendra le 16 juillet prochain.

