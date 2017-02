Head : "Les écarts ne se resserreront pas en 2017"

Si la nouvelle réglementation technique entraînera l’apparition de Formule 1 plus spectaculaires en 2017, ce n’est pas pour autant que l’écart entre les différentes équipes se réduira.

C’est du moins ce qu’affirme Patrick Head, ancien directeur technique et cofondateur de Williams Grand Prix. Le Britannique estime au contraire que les top teams seront avantagés et parviendront à dominer encore plus qu’auparavant leurs homologues disposant de ressources moins importantes.

"Ceux qui croient que la nouvelle réglementation a pour but de regrouper les différentes équipes sont tombés sur la tête, lance Head. Chaque tournant pris par la F1 favorise les grosses écuries. Elles ont plus de ressources, ce qui fait qu’elles peuvent suivre deux développements simultanément : un pour la saison actuelle et l’autre pour celle à venir..."

"Son véritable objectif est plutôt de relancer l’intérêt pour la F1 avec des monoplaces plus attrayantes, nuance le septuagénaire. Il aurait fallu au contraire réduire les appuis aérodynamiques afin de favoriser les dépassements sans utiliser d’artifices comme le DRS."

"Mais quand vous avez 750 employés face à une écurie comme Force India qui en possède seulement 300, vous avez d’office plus de chances de votre côté. Bref, cette idée que la nouvelle réglementation va soi-disant réduire les écarts est un non-sens."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter