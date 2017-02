Hamilton veut un Grand Prix à New York

La volonté de Liberty Media de permettre à la Formule 1 de se produire sur plus de circuits urbains a trouvé un partisan de choix en la personne de Lewis Hamilton.

En 2016, seuls quatre Grands Prix ont eu lieu en plein cœur d’une grande ville : Monaco, Bakou et Singapour, sans oublier l’Albert Park de Melbourne.

Hamilton espère pour sa part que la F1 visitera New York dans un futur proche.

"Je pense que le futur de la discipline passe par les circuits en ville, a confié le Britannique. J’espère que l’arrivée de Liberty Media à la tête de la Formule 1 nous permettra de disputer plus d’épreuves urbaines à l’avenir. Ce serait génial d’avoir un Grand Prix dans le centre de New York ! Les Etats-Unis représentent une partie importante du globe terrestre et nous ne roulons pourtant qu’une seule fois là-bas."

"Les nouveaux circuits que nous visitons ne me font pas nécessairement rêver, nuance-t-il. La plupart d’entre eux sont très éloignés dans grandes agglomérations, et les spectateurs doivent faire un déplacement conséquent pour assister aux Grands Prix. Shanghaï est certes une mégalopole avec beaucoup de personnes et la piste est très belle, mais je ne comprends pas pourquoi elle a été érigée aussi loin du centre-ville."

