Hamilton tente de comprendre...

La contre-performance de Lewis Hamilton à Monaco place le pilote britannique en position de faiblesse dans son duel avec Sebastian Vettel.

Le triple Champion du monde compte désormais 25 points de retard, soit l'équivalent d'une victoire, sur son adversaire direct.

Il espère pouvoir redresser le tir à Montréal dans dix jours même s'il reconnaît rencontrer des difficultés à exploiter les pneus ultra tendres sur la Mercedes.

"Je n'ai jamais été à l'aise avec les ultra softs aux essais et cela s'est vérifié en début de course, où j'ai aussi été retardé par le trafic, se lamente Lewis. Une fois passé en gomme tendre, ma voiture s'est beaucoup mieux comportée et on était parmi les plus rapides en piste malgré un mode mineur. Mais les Ferrari ont été plus constantes."

"Trouver la bonne fenêtre d'exploitation des pneumatiques constitue la clé du succès, estime-t-il. J'espère que ce jour sans restera un mauvais souvenir isolé, un peu comme à Singapour en 2015. Dans deux semaines à Montréal, un circuit où j'ai toujours bien marché, nous disposerons des mêmes gommes qu'à Monaco et il faudra mieux les exploiter."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.