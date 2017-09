Hamilton : "Surpris par le rythme des Ferrari"

Lewis Hamilton n'a pas eu voix au chapitre dans la bataille pour la pole position, ce samedi après-midi dans les rues illuminées de Singapour.

Le Britannique, auteur d'une 69ème pole-record il y a deux semaines en Italie, n'a pas été en mesure de contester la mainmise des Ferrari et Red Bull qui se sont accaparées les deux premiers lignes de la grille de départ.

Concédant près de six dixièmes sur le meilleur temps signé par Sebastian Vettel, le leader du championnat ne s'attendait pas à mieux au volant d'une W08 peu à son aise depuis le début du week-end.

"On savait en venant ici que ça serait compliqué, admet le Britannique à l'interview. Chaque année nous rencontrons les mêmes difficultés sur ce circuit. Mais, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que Ferrari affiche un tel niveau. J'aurais davantage misé sur Red Bull mais même eux on dû concéder du terrain."

"Demain est un autre jour et on reste optimiste, ajoute-t-il. J'ai extrait le maximum de la voiture aujourd'hui et on devrait pouvoir se battre valablement en course."

Sur un tracé guère favorable à la puissance-moteur, Hamilton misera davantage sur des éléments extérieurs pour espérer jouer le podium à la régulière.

"Le départ sera crucial, prévient le triple champion du monde. C'est un circuit où dépasser est quasi-mission impossible et la stratégie devrait peser dans la balance, sans compter le risque d'une safety-car. Cette course tient plus du marathon que du sprint."

"J'ignore vraiment où Ferrari est allé chercher une telle pointe de vitesse. Ca promet pour les courses à venir !", conclut-il.

