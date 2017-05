Hamilton sportif le plus riche de Grande-Bretagne

Avec une fortune estimée à 131 millions de Livres sterlings, Lewis Hamilton a été élu sportif le plus riche de Grande-Bretagne, selon un classement établi par le Sunday Times et publié ce dimanche.

Bien qu'il se soit incliné pour le titre mondial face à Nico Rosberg, l'année 2016 n'a pas empêché le Britannique de cumuler 25 millions de livres supplémentaires par rapport à la saison précédente, faisant de lui l'athlète le mieux rémunéré au pays de sa majesté.

Hamilton, qui est né et a grandit dans le Hertfordshire, vit aujourd'hui dans la principauté de Monaco après un passage par la Suisse. Une situation que d'aucuns ont pointé du doigt en raison de ses facilités fiscales.

"Ce que les gens ignorent, c'est que je continue de payer des taxes ici (sur le territoire anglais, ndlr.), corrige le pilote Mercedes au Sunday Times Style Magazine. Mais je ne gagne pas tout mon argent ici non plus. Sur toute l'année, je courre dans dix-neuf pays, je gagne de l'argent dans bien vingt endroits différents où je paye aussi des taxes un peu partout."

"Je contribue à l'économie de mon pays et, pas seulement ça, je participe à l'emploi de plus de 1000 personnes, martèle-t-il. Il n'y a pas que moi dans l'histoire, je fais partie d'un ensemble bien plus large."

Dans le classement officiel (visible ci-dessous) figure également Jenson Button, le semi-retraité manquant de peu le podium face à Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney, qui défendent les les couleurs de Manchester United en Premiere League anglaise.

