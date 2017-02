Hamilton se méfie de Red Bull

Lewis Hamilton déclare que Red Bull représente une source de préoccupation pour la saison de Formule 1 à venir.

Le Britannique pense que l’écurie autrichienne pourrait avoir comblé tout son retard sur Mercedes cette année en profitant du changement de réglementation, qui fait de nouveau la part belle à l’aérodynamique, un domaine dans lequel Adrian Newey et son équipe ont toujours excellé.

D’autant plus que Renault, qui motorise Red Bull Racing, table sur un gain de performance de trois dixièmes au tour dès Melbourne avec la nouvelle spécification de son V6 turbo hybride.

"Tous les compteurs sont remis à zéro cette saison avec les nouvelles règles. Cela pourrait réussir à Ferrari, ou à Red Bull, je n’en ai pas la moindre idée", explique Hamilton, qui a déjà pris le volant de la nouvelle Mercedes W08 Hybrid ce jeudi au circuit de Silverstone.

"Je pense que Red Bull représente la plus grosse inconnue, et nous devons nous en méfier. Ils ont toujours conçu une fantastique monoplace et tout le monde sait qu’ils sont excellents sur le plan de l’aérodynamique. Je suis donc très curieux de voir ce qu’ils nous réservent, et j’espère que cela nous permettra d’avoir plus d’intensité à l’avant du peloton que ces dernières années."

"J’espère sincèrement que nous vivrons une saison disputée cette année, avec Mercedes, Red Bull et Ferrari en lutte pour le titre. C’est ce que tous les fans de Formule 1 veulent voir."

