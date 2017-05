Hamilton pas satisfait de ses essais

Lewis Hamilton n’avait pas la tête des bons jours au terme de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco cet après-midi.

Après avoir dominé les EL1 en matinée, le Britannique a été en difficulté durant les EL2, ne parvenant pas à faire fonctionner ses pneumatiques.

"Nous n’avons pas eu la meilleure des journées aujourd’hui", reconnaît le triple champion du monde, vainqueur l’an dernier en Principauté.

"Les premiers essais libres se sont très bien déroulés ce matin et nous étions d’ailleurs les plus rapides, mais ensuite durant la deuxième séance d’essais libres nous avons eu du mal à exploiter les pneus au maximum de leur potentiel et la voiture glissait beaucoup."

"Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi les pneus ne fonctionnaient pas mais c’était le jour et la nuit entre les deux séances. Nous avons donc du pain sur la planche d’ici samedi, mais je suis convaincu que nous pouvons rectifier la situation."

"Les Ferrari vont à nouveau très vite et les Red Bull ont également l’air d’être performantes ce week-end. On dirait que nous allons avoir une vraie bataille pour la pole samedi."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter