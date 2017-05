Hamilton : "Rosberg ne me manque franchement pas"

Lewis Hamilton s’est quelque peu payé son ancien équipier et champion du monde de F1 en titre, Nico Rosberg, dans une longue interview parue vendredi dans les pages du quotidien L’Equipe.

Quand on lui demande si Rosberg lui manquait cette année, le triple champion du monde de Formule 1 a répondu sans détour : "Franchement, pas une seconde."

Et il ne regrette pas non plus de ne pas pouvoir lui reprendre le titre mondial en piste cette année, préférant de loin son duel au sommet avec Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de F1.

"Non, insiste-t-il. Cette année, je me bats contre l’un des meilleurs pilotes dans l’histoire de la Formule 1. C’est frais, c’est intense et c’est excitant."

Hamilton concède six points à Vettel au championnat avant de disputer le Grand Prix de Monaco, sixième épreuve du calendrier F1 2017, ce dimanche.

