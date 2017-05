Hamilton prédit une lutte serrée à Monaco

Lewis Hamilton ne s'attend pas à une bataille de tout repos pour la victoire face à Ferrari lors du prochain Grand Prix de Monaco.

Fort de son récent succès à Barcelone, le Britannique a partiellement réduit l'écart qui le sépare de Sebastian Vettel au championnat du monde (104 points à 98 en faveur du pilote Ferrari).

Sur le tourniquet monégasque, Hamilton visera une troisième fois les lauriers là où la Scuderia ne s'est plus imposé en principauté depuis Michael Schumacher en 2001.

"Dans mon esprit, tout est une question de constance, admet Hamilton. Vous pouvez très bien être en tête durant une course et échouer à la suivante. La constance est la clé de tout, que ce soit pour un week-end ou pour les 15 prochaines courses qu'il nous reste à disputer."

"Cela n'a pas vraiment d'importance si je mène le championnat après la course suivante ou non, poursuit le triple champion du monde. Ce qui importe est que je sois en tête du classement en toute fin de saison."

Et le Britannique de conclure ; "Bien sûr, j'aimerais gagner à nouveau à Monaco mais, dans ce cas-ci, l'objectif reste la victoire finale plus que les points. La lutte avec Ferrari s'annonce serrée mais tout est possible sur ce circuit."

Le Grand Prix de Monaco, sixième épreuve du championnat du monde 2017, aura lieu à partir du jeudi 25 jusqu'au dimanche 28 mai.

