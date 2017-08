Hamilton : "On a lâché des gros points..."

Dans la première moitié de cette saison 2017, Mercedes a gaspillé des points au championnat par rapport à sa rivale Ferrari selon Lewis Hamilton. Même si l'écurie anglo-allemande possède 39 points d'avance sur la Scuderia au classement des constructeurs, le Britannique estime que l'écart devrait être plus important alors qu'il pointe à 14 points de Sebastian Vettel dans la hiérarchie des pilotes.

"On a lâché trop de points cette année, a-t-il déclaré en Hongrie. Ferrari a mieux concrétisé ses résultats sur les circuits qui lui étaient favorables, comme Monaco et Budapest. Nous avions marqué 22 points de plus qu'eux à Silverstone, mais cette belle opération a été annulée par leur doublé en Hongrie. J'espère qu'à l'avenir, on ne leur fera plus de cadeau."

"J'ignore pourquoi nous étions moins rapides que les Ferrari à Budapest et si cette tendance va continuer ou pas, a-t-il ajouté. Une piste comme Spa est plus proche des caractéristiques de Silverstone heureusement, et je pense vraiment que nous avons la capacité de remporter ce championnat, mais cela demandera une totale détermination. Jusqu'à présent, la compétition avec nos adversaires a rendu la saison difficile, mentalement et émotionnellement. On va devoir faire un sans-faute pour les battre."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.