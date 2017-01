D’après sa physiothérapeute Angela Cullen, Lewis Hamilton a acquis malgré lui une réputation de fêtard.

Cette Néo-Zélandaise, qui est aux côtés du triple champion du monde de Formule 1 sur tous les Grands Prix, affirme que Hamilton ne fait pas autant la fête qu’on le pense.

"Quand Lewis m’a contacté pour me demander si je voulais bien devenir son coach sportif sur tous les Grands Prix, j’ai tout d’abord cru que c’était une blague, tout simplement car il n’y a pas de femme coach en F1", raconte-t-elle dans une interview accordée au journal néo-zélandais NZ Herald.

"Je suis physiothérapeute mais mon rôle auprès de Lewis est davantage centré sur le coach de la performance. Durant un week-end de course, mon travail consiste à éliminer tous les soucis extérieurs afin qu’il puisse pleinement se concentrer sur son pilotage."

"Je le réveille, je lui commande ses repas, je le conduis sur les circuits… Sincèrement, j’ai passé toute l’année 2016 avec lui et nous avons peut-être dû faire la fête quatre fois tout au plus. Ce n’est pas une personne qui fait tout le temps la fête, contrairement à ce que certains peuvent bien penser", poursuit-elle.

"Si deux courses sont séparées de trois semaines, il s’autorisera à boire un verre ou deux pour fêter une victoire. Mais s’il y a une course la semaine d'après, il ne boira pas une seule goutte d’alcool."

"Lewis fait occasionnellement des choses folles, mais qui n’en fait pas ? C’est un athlète exceptionnel, très impliqué et reconnaissant. Il n’y a pas une journée ou une course où il ne me laisse pas un message pour me remercier."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter