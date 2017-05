Hamilton : "Je me suis régalé !"

Lewis Hamilton a renoué avec la victoire en montant sur la plus haute marche du podium du Grand Prix d’Espagne.

Après avoir passé la majeure partie de l’épreuve derrière Sebastian Vettel, le Britannique a pris le meilleur sur l’Allemand dans la dernière partie de la course.

Le pilote Mercedes estime avoir vécu une course de rêve et a rendu hommage à son rival qui lui a mené la vie dure ce dimanche.

"Je me suis régalé pendant ce Grand Prix !, exulte Hamilton. Ce fut à un moment très chaud avec Sebastian après notre dernier ravitaillement. Nous étions survoltés, et nous étions côte-à-côte avant le premier virage. J’ai dû aller au-delà des vibreurs pour éviter l’accrochage. Mais toutes les courses devraient ressembler à celle-ci."

"Je dois admettre que Seb était très rapide aujourd’hui, souligne-t-il. Au départ, j’ai un peu patiné et il en a profité pour me dépasser. J’aurais une discussion avec mon équipe plus tard à ce sujet mais, heureusement, elle a su mettre en place une très bonne stratégie pour me permettre de le doubler plus tard durant la course. Merci à tous !"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter