Hamilton pense que Bottas est un "gars bien"

Lewis Hamilton est ravi du choix fait par Mercedes pour remplacer Nico Rosberg pour la saison de Formule 1 à venir.

Les champions du monde en titre ont officialisé en début de semaine l’arrivée de Valtteri Bottas, qui n’avait jusqu’ici couru que pour Williams en F1.

"Nous avons eu une conversation avec Lewis avant Noël", a précisé Toto Wolff, le patron de la compétition de Mercedes, au commentateur finlandais Oskari Saari.

"Il a dit qu’il pensait que Valtteri était un gars bien, un des gars avec qui il s’entendait bien en Formule 1 et qu’il sentait que c’était la bonne option."

"Je pense que ça fonctionnera bien entre nos deux pilotes. C’était déjà OK entre Nico et Lewis mais il y avait le poids du passé. Maintenant, c’est une relation totalement nouvelle et il n’y a aucune animosité liée au passé."

