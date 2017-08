Hamilton l’affirme : "Je resterai chez Mercedes"

Lewis Hamilton l’a affirmé haut et fort ce jeudi à Monza : la prolongation de son contrat avec Mercedes – qui expire fin 2018 – n’est qu’une simple formalité.

Le triple champion du monde de Formule 1 entend terminer sa carrière avec l’équipe d’usine du constructeur automobile allemand.

"La prolongation du contrat de Seb [Vettel chez Ferrari] ne change rien à la situation car j’ai la ferme intention de prolonger mon contrat avec Mercedes, ce qui sera fait durant la seconde partie de la saison ou d'ici la fin de cette année", a déclaré Hamilton aux journalistes présents à Monza ce jeudi.

"Je sais que Toto (Wolff, le patron de la compétition de Mercedes, ndlr) a dit que nous attendrions jusqu’à la fin de la saison, car c’est généralement ce que nous aimons faire."

"Il n’y a aucun empressement, car il me reste encore une année de contrat de toute façon. Je sais que l’équipe veut me garder et, en ce qui me concerne, je n’ai parlé à aucune autre équipe. Je resterai fidèle à Mercedes."

