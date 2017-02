Hamilton : "La nouvelle Mercedes ressemble à un bateau"

Lewis Hamilton a livré sa première impression sur sa nouvelle monoplace de Formule 1, la Mercedes W08, qui sera présentée ce jeudi à Silverstone.

"Elle ressemble à un bateau", a déclaré le pilote britannique dans une interview organisée en direct sur Facebook par la banque suisse UBS, l’un des sponsors de l’écurie championne du monde en titre.

"Elle paraît tellement grande, bien plus grande que nos précédentes monoplaces. Elle est à la fois plus large et plus longue !"

"En 2007 et 2008, l’espace entre le réservoir et le train arrière était vraiment petit. C’est donc très différent de ce que nous avions il y a dix ans, mais je suis sûr que nous allons nous y habituer. Et je suis surtout certain que les fans de Formule 1 apprécieront, car nous aurons aussi des pneus plus larges cette année."

Les nouvelles monoplaces de Formule 1, qui prendront toutes la piste le 27 février prochain au Circuit de Catalunya, devraient gagner entre trois et cinq secondes au tour cette saison comparé aux F1 de 2016.

