Hamilton : "J’étais comme pétrifié"

Quatrième des qualifications du Grand Prix de Russie, Lewis Hamilton a rallié l’arrivée dans cette même position ce dimanche à Sotchi.

Le Britannique a admis qu’il n’avait pas la vitesse nécessaire pour pouvoir suivre le rythme de son équipier Valtteri Bottas et des deux Ferrari.

Le triple champion du monde a également salué son voisin de garage pour son premier succès en Formule 1.

"Tout d’abord, j’aimerais adresser mes plus sincères félicitations à Valtteri, a déclaré Hamilton aux micros de Sky Sports. Il a réalisé un travail exceptionnel tout au long du week-end. J’espère l’avoir aidé à combler son retard au championnat de la meilleure façon possible parce qu’avec ma quatrième place, je n’aurais pas pu faire mieux."

"Dès les premiers tours du Grand Prix, j’étais comme pétrifié. Je n’arrivais pas à hausser mon rythme en course, a-t-il confirmé. J’ai compris par après pourquoi je n’étais pas assez vite et j’ai essayé d’endiguer le mal autant que possible. Je sais ce qu’il m’a manqué en vitesse pure et j’essayerai d’y remédier pour Barcelone."

