Hamilton : "J'ai été privé de ma jeunesse..."

Quand il porte un regard vers le passé, Lewis Hamilton pense qu'il a vécu une jeunesse perturbée par sa détermination à devenir pilote.

Couvé par son père Anthony Hamilton, la carrière du triple Champion du monde est passée par toutes les catégories du karting dès l'âge de 8 ans.

Soutenu par Ron Dennis, alors patron de McLaren, il a ensuite pu s'exprimer sur la scène internationale et accéder aux formules de promotion en monoplaces avec le succès que l'on sait.

"J'ai été privé de la possibilité de grandir naturellement, a confié le pilote Mercedes au magazine australien Men's Healthy. Je ne sortais pas avec des amis, j'étais toujours concentré sur la course, toujours sérieux. Il fallait rentrer dans un certain moule et respecter une stricte hygiène de vie."

"Dans ce métier, on ne fait rien d'autre que courir, on ne s'amuse pas, on ne sourit pas, regrette encore Lewis. Quand les gens disent que je mène une vie de playboy aujourd'hui, je me marre : je m'entraîne toujours autant, je bosse même plus qu'avant. Mais je fais aussi d'autres choses, pour rattraper le temps perdu : la musique, la mode et les voyages m'ouvrent l'esprit. Je veux vivre d'autres expériences."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter