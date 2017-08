Hamilton : "Là-haut avec Schumi..."

En réalisant la pole position à Spa, Lewis Hamilton a rejoint Michael Schumacher sur les tablettes de la F1 avec 68 poles. L'émotion était grande devant la grande tribune face aux stands quand Ross Brawn est venu féliciter le pilote britannique pour son exploit.

"C'est un rêve ! s'est exclamé Lewis. Sur ce circuit fantastique où Michael avait débuté en F1 et où il a remporté sa première victoire, le symbole est fort. La voiture était bien réglée et j'ai pu enchaîner les tours sans problème pendant les qualifications. Je suis revenu plein de fraîcheur après les vacances et partir devant est la meilleure façon d'entamer la seconde partie du championnat."

"Etre là-haut avec Schumi dans les statistiques me touche beaucoup, c'est une journée très spéciale, a-t-il ajouté. Je l'ai toujours admiré. J'ai eu la chance de rouler avec lui en karting sur sa piste de Kerpen. J'ai assisté à mon premier Grand Prix ici même en 1996 en voyant Michael dans ses œuvres, ce qui m'a énormément inspiré. On pense toujours beaucoup à lui, c'est l'un des plus grands pilotes de tous les temps."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.